JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA MPAA/SAINT-BLAISE MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 20h00

. gratuit

La MPAA/Saint-Blaise vous ouvre ses portes le temps d’une après-midi artistique pleine de surprises ! Rencontrez les équipes et artistes de la MPAA et découvrez les ateliers et spectacles de la saison ! AU PROGRAMME : PROJECTIONS • 14h > 15h30 · Bossa Nova suivie d’une rencontre avec le public

> Avec les enfants de la web-série et l’Association Zart’s Prod • 15h30 > 16h30 · Restitution de l’atelier Zig-Zag

Avec les enfants de l’atelier et les artistes de la compagnie NAGANANDA CHORALE • 15h > 16h · Funky Frogs

Dans le jardin de l’EPHAD Alquier De Brousse 75020

> Avec le groupe vocal soul pop & funk des Funky Frogs ! ATELIER OUVERT • 16h > 17h · Immersion dans un atelier de théâtre

Avec les participant·e·s de l’atelier Grand Place

En partenariat avec le Théâtre Ouvert 18h > 19h • Pot convivial TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

14h > 19h • Exposition de dessins mangas

Avec les jeunes talents de l’EPJ Davout Et pleins d’autres surprises ! En partenariat avec le Théâtre Ouvert MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 37/39 rue Saint-Blaise 75020 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/journee-portes-ouvertes-mpaasaint-blaise 0146349490 saint-blaise@mpaa.fr https://fb.me/e/1A40JHJ8u https://fb.me/e/1A40JHJ8u

