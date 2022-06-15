JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA MAISON DES CONFLUENCES Olley Olley
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA MAISON DES CONFLUENCES Olley, 15 juin 2022, Olley.
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA MAISON DES CONFLUENCES MAISON DES CONFLUENCES AVENUE MARÉCHAL LECLERC Olley
2022-06-15 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-15 18:30:00 18:30:00 MAISON DES CONFLUENCES AVENUE MARÉCHAL LECLERC
Olley 54800 Olley
Fête du périscolaire du Jarnisy Francas, animations, jeux, buvette
maisondesconfluences@olc54.fr +33 6 73 21 10 54
MAISON DES CONFLUENCES AVENUE MARÉCHAL LECLERC Olley
dernière mise à jour : 2022-06-02 par