Journée portes ouvertes à la ferme La ferme des Plaines, 19 juin 2021-19 juin 2021, Ondreville-sur-Essonne.

La ferme des Plaines, le samedi 19 juin à 09:00

Tout d’abord, des visites guidées du jardin, qui vous permettront de tout savoir sur nos pratiques culturales mais aussi de poser toutes vos questions sur la culture des légumes, des fruits, des plantes aromatiques. Toute l’équipe de la ferme sera mobilisée. Toute la journée, vous pourrez vous restaurer sur place avec les galettes et les crêpes d’Anne-Sophie, que certains ont déjà découvertes lors de nos boutiques. Deux galettes prévues, une galette végétarienne avec des petits légumes de la ferme et une galette saucisse, pour faire revivre la tradition bretonne! Bien-sûr des crêpes confiture, caramel, sucre pour les gourmands. En début d’après midi, vous aurez la possibilité d’enrichir vos connaissances sur les plantes aromatiques et médicinales et leurs utilisations avec Jean-Philippe. Nous espérons grâce à d’autres bénévoles mettre en place un parcours sportif pour les enfants, car cela avait été bien apprécié lors de nos dernières portes ouvertes! Surprise… Vous pourrez également venir faire vos courses car la boutique sera ouverte toute la journée, et pour le coup il y aura des fraises ! Enfin, la soirée (sur réservation), débutera à 18h30 avec des performances de tissus aériens. [[https://www.helloasso.com/associations/compagnie-l-ere-de-rien/evenements/l-ere-des-chants](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-l-ere-de-rien/evenements/l-ere-des-chants)](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-l-ere-de-rien/evenements/l-ere-des-chants) La petite Cuisine de Sandrine servira ses délicieux plats concoctés spécialement pour vous à partir des produits de la ferme et des de ses partenaires. Deux menus bio dont un végétarien! Et pour finir, un merveilleux spectacle proposé par la Compagnie l’Ère de Rien, [[http://cielerederien.com/](http://cielerederien.com/)](http://cielerederien.com/) sur le thème de la joie de vivre. « L’Ère des chants », c’est la réunion de dix artistes d’horizons divers, animés par la soif de remonter sur un plateau pour dire, chanter et jouer ensemble après trois mois d’absence confinée. Ce soir, c’est notre mariage. Et nous y invitons le public. Après tout… le théâtre, c’est un vaste mariage. Et inversement. Venez nombreux, venez partager cette joie avec nous! Mais attention, rires, joie, partage, découvertes sont au programme, vous n’en partirez pas indemnes! On vous remercie de partager cette bonne nouvelle avec tou(te)s vos ami(e)s, A bientôt Aline & Jérôme

Soirée payante sur réservation

Nous vous invitons à notre journée portes ouvertes 2021! Pour cette journée, nous avons prévu plein de bonnes et belles choses !

La ferme des Plaines 4 rue du Soleil Levant 45390 Ondreville-sur-Essonne Ondreville-sur-Essonne Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T22:00:00