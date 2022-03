Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Gironde

Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets Belin-Béliet, 14 mai 2022, Belin-Béliet. Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet

2022-05-14 – 2022-05-14 Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet EUR Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets, présence de la librairie l’hirondelle.

Entrée gratuite. Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets, présence de la librairie l’hirondelle.

Entrée gratuite. +33 6 28 17 61 44 Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets, présence de la librairie l’hirondelle.

Entrée gratuite. ferme des bleuets

Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Belin-Béliet, Gironde Autres Lieu Belin-Béliet Adresse Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Ville Belin-Béliet lieuville Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet Departement Gironde

Belin-Béliet Belin-Béliet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belin-beliet/

Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets Belin-Béliet 2022-05-14 was last modified: by Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets Belin-Béliet Belin-Béliet 14 mai 2022 Belin-Béliet Gironde

Belin-Béliet Gironde