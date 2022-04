Journée portes ouvertes à la Ferme de Mr Seguin Beaufort Beaufort Catégories d’évènement: Beaufort

Beaufort Savoie Beaufort Visite libre de la ferme et des animaux. Fabrication du fromage à 10 h. Visite guidée à 11h et à 15h. Traite des chèvres à 17h. Dégustation et vente de nos produits. Verre de l’ amitié. +33 4 79 38 15 33 Beaufort

