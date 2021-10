Saint-Malon-sur-Mel Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine, Saint-Malon-sur-Mel Journée portes ouvertes à la cidrerie de la vallée du Mel Saint-Malon-sur-Mel Saint-Malon-sur-Mel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine Saint-Malon-sur-Mel La cidrerie de la vallée du Mel vous ouvre ses portes le 23 octobre.

Au programme : Démonstration de secouage, ramassage et pressage des pommes.

Dégustation et achat des produits possibles.

Restauration sur place prévue.

Animations pour les enfants sur place.

earlhuby@orange.fr https://www.bretagnealaferme.com/bretagne/ille-et-vilaine/st-malon-sur-mel/ferme/cidre-la-vallee-du-mel/346115

