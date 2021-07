Journée portes ouvertes à la centrale de géothermie de Champigny-sur-Marne Centrale de géothermie, 18 septembre 2021, Chennevières-sur-Marne.

Journée portes ouvertes à la centrale de géothermie de Champigny-sur-Marne

Centrale de géothermie, le samedi 18 septembre à 09:00

Au début des années 1980, la Ville de Champigny-sur-Marne décide de recourir à la géothermie pour assurer une fourniture d’énergie thermique aux logements et équipements publics situés dans les quartiers du Bois l’Abbé et des Mordacs. L’opération a consisté en la réalisation de deux forages à près de 2 000 mètres de profondeurs permettant de pomper puis de réinjecter l’eau chaude présente dans un aquifère – le DOGGER. Les forages et la centrale ont été implantés sur un terrain mis à disposition par le conseil général du Val-de-Marne à proximité de la Ferme des Bordes sur la commune de Chennevières-sur-Marne. Par l’intermédiaire d’une pompe immergée dans le puits de production, l’eau chaude est extraite à une température de 76°C et à un débit de 350 m3/h puis réinjectée à environ 40°C dans le second puits. La puissance disponible est de l’ordre de 12 MWth. Cette énergie est distribuée par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations enterré d’une longueur de 9 km aux 41 sous-stations d’échange situées dans les chaufferies des bâtiments. Afin de renforcer les outils de production, il est décidé en 1999, d’installer trois moteurs à gaz dans la centrale géothermique assurant un complément de puissance thermique au réseau urbain et une fourniture d’électricité au réseau EDF (moteurs de cogénération). Un troisième puits a été réalisé en 2012; le doublet existant s’est transformé en triplet. Aujourd’hui, le réseau fournit les abonnés en chaleur à plus de 75 % par les énergies renouvelables. Accès: La rue des bordes donne sur la N4 à Chennevières près des entrepôts Franprix. La centrale est au bout de la rue après la piscine intercommunale. Arrêts de bus : Ligne 208 b – Arrêt Lycée Champlain Ligne 308 – Arrêt Champlain Pagnol

Centrale de géothermie

Centrale de géothermie 101 rue des Bordes 94430 Chennevières-sur-Marne Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00