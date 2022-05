JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CAVE DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian Hérault Journée d’animations à la cave de Saint-Chinian

Toute la journée : Performance artistique de Michel Granger, herbarium géant de Saint-Chinian Visite de la galerie des artistes.

Réalisation artistique sur le parvis de la cave sur la journée.

19h30 : Apéritif offert pour l’édition 2022 de l’Art en Cave.

21h-00h : Concert spectacle Mercury

23h feu d’artifice. L’Art en Cave 2022.

Le soir village de foodtrucks, concert spectacle et feu d'artifice.

