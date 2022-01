JOURNÉE PORTES OUVERTES À GLOBAL AVENTURE Montagnac Montagnac

Parc de loisirs La Forêt d’Acrobates & Tir Aventure Samedi 19 février 2022, de 13H à 18H

au Parc Départemental de Bessilles, à Montagnac.

Notre parc de loisirs vous offre 10 activités de plein air au milieu d’une forêt centenaire Une occasion à ne pas manquer de venir découvrir gratuitement nos activités ! Fonctionnement:

2 « tickets activités » gratuits

3€ le « ticket activité »

10€ = 4 « tickets activités » (1 ticket = 1 activité) Activités:

Paintball (Gellyball) dès 6 ans

Accrobranche dès 3 ans

Course d’orientation dès 4 ans

Lasergame Outdoor dès 6 ans

Tir à l’arc dès 8 ans

Archery Tag dès 8 ans JOURNÉE PORTES OUVERTES à GLOBAL AVENTURE, Parc de loisirs La Forêt d’Acrobates & Tir Aventure

Notre parc de loisirs vous offre 10 activités de plein air au milieu d’une forêt centenaire.

Une occasion à ne pas manquer de venir découvrir gratuitement nos activités ! contact@global-aventure.com +33 4 34 48 02 39 https://www.gout-aventure.fr/ JOURNÉE PORTES OUVERTES à GLOBAL AVENTURE

Montagnac

