Journée portes ouvertes à Aumale, 19 juin 2022, Aumale.

2022-06-19 11:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Aumale 76390

Les jardins ouvriers et familiaux d’Aumale organise leur journée portes ouvertes le dimanche 19 juin – Avenue du Maréchal Foch

De 11h à 18h (fermeture des portes) – Exposition de cactus

Tombola – 1€/ticket

Repas champêtre le midi – Présence du food truck Pascal O’féminin

16€/Adulte : apéritif – 3 viandes au choix – frites – dessert et café

9€/Enfant (5 à 12 ans) : jus d’orange – 2 viandes au choix – frites – dessert

Gratuit (-5 ans)

Réservations et règlement obligatoires avant le 1er juin auprès de Mme BIHOREL Yolande

20 rue Saint Lazare – 76390 Aumale

06 27 22 65 86 / lesjardins.aumale@orange.fr

