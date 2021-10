Vitry sur Seine Exploradôme île de France, Vitry-sur-Seine Journée Portes Ouvertes 6 Octobre Exploradôme Vitry sur Seine Catégories d’évènement: île de France

Journée Portes Ouvertes 6 Octobre Exploradôme, 6 octobre 2021, Vitry sur Seine. Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

La Journée Portes Ouvertes est un rendez-vous annuel qu’il nous tarde de fêter en votre compagnie ! Placée sous le signe des 30 ans de la Fête de la Science, l’après-midi s’annonce pleine de surprises, riche en découvertes et ponctuée d’animations sur le thème du cirque ! Découvrez-vite le programme ! Mercredi 6 octobre 2021, à partir de 14h30

Entrée gratuite Venez explorer la nouvelle exposition temporaire “CircaSciences” et défier votre imagination et les lois de la physique ! Puis pénétrez dans le Square Henri Barbusse. En ce début d’automne, le parc attenant au musée sera couvert de petits chapiteaux pour un village des Sciences exceptionnel. Oserez-vous y entrer pour découvrir les animations concoctées par nos médiateur·rice·s et l’équipe des Petits Débrouillards du 94 ! Un tas d’expériences en tout genre vous attendent , pour vous surprendre, vous faire jouer, rire ou réfléchir ! À vous de tester, observer et discuter en vous promenant le long des allées ! Vous devrez également slalomer entre les artistes acrobates de l’école du cirque Cirqu’Aouette, déambulant pour vous émerveiller et vous surprendre ! Venez nombreu·se·s, l’entrée est gratuite pour toutes et tous ! Animations -> Loisirs / Jeux Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse Vitry sur Seine 94400

7 : Villejuif – Paul Vaillant-Couturier (1888m) 7 : Villejuif – Louis Aragon (2051m) 132, 172, 180, arrêt “Exploradôme” RER C station Vitry-sur-Seine puis dix minutes à pied ou station Choisy-le-Roi puis Tram 9 RER D station Maisons-Alfort puis bus 172 arrêt “Exploradôme” Tram 9 arrêt “MAC VAL”

Contact :Exploradôme 0143911620 info@exploradome.com http://www.exploradome.fr/ https://www.facebook.com/exploradome/ Animations -> Loisirs / Jeux Ados;Expos;En famille;Enfants

