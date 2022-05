Journée Portes Ouvertes 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Le Relais Culturel est heureux de vous accueillir dans la Maison d’Escoublac où vous découvrirez grâce à des démonstrations, ses ateliers : patchwork, cartonnage, créations manuelles, jeux de société traditionnels ou nouveaux… Les réalisations des derniers ouvrages seront présentées par les animateurs. Le programme des festivités estivales sera dévoilé. Entrée libre

