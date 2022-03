Journée Portes Ouvertes 2i Tech Academy Campus 2i Tech Academy Lyon, 26 mars 2022, Lyon.

Journée Portes Ouvertes 2i Tech Academy

Campus 2i Tech Academy Lyon, le samedi 26 mars à 10:00

Rejoinez l’école 2i Tech Academy le 26/03 pour rencontrer les équipes, les étudiants ainsi que les formateurs. Ils t’accompagneront et répondront à toutes tes questions liées à leurs parcours de formation en alternance, aux opportunités professionnelles dans le secteur de l’IT et tout ce qu’il faut savoir sur ton futur job ! Lors de cette JPO, tu en apprendras plus sur : ———————————————- **- Leur pédagogie** Elle s’appuie sur des promotions à taille humaine et des parcours professionnalisants (alternance) pour une immersion professionnelle accompagnée et efficace. **- Le campus** Découvre les sept campus partout en France : Paris, Lille, Lyon, Orléans, Bordeaux, Aix-en-Provence et Sophia Antipolis. Au programme ———— – Accueil Café – Visite des locaux / Présentation des cursus / Présentation des équipes – Inscription à la 2i Tech : Entretiens de recrutement – Buffet déjeuner – Ateliers de coaching – Jeux concours qui rythmeront la journée – Pause goûter – Moments d’échanges avec nos étudiants en cours de formation

2i Tech Academy est une école de la Tech et du Numérique qui organise une Journée Portes Ouvertes au sein de leur campus lyonnais dans le cadre de leur campagne de recrutement d’étudiants.

Campus 2i Tech Academy Lyon 69 avenue Tony Garnier – 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T17:00:00