Journée Portes Ouvertes 2024 3 r Clos Courtel, 35700 Rennes Rennes, samedi 10 février 2024.

L’IUT de Rennes vous ouvre ses portes le samedi 10 février 2024 Samedi 10 février, 09h00 1

Du 2024-02-10 09:00 au 2024-02-10 17:00.

Un événement à ne surtout pas manquer : notre journée portes ouvertes !

Venez à la rencontre de nos étudiants et enseignants, une occasion unique de poser toutes vos questions sur notre offre de formations, nos parcours (B.U.T., licences professionnelles, Master MAE) et la vie étudiante à Rennes.

Rendez-vous à Rennes le samedi 10 février 2024 de 9h à 17h sur :

le site du Clos Courtel, au 3 rue du Clos Courtel pour les départements : Chimie, GEII, GCCD, GMP.

sur le campus de Beaulieu, Bâtiment 8, 263 Av. Général Leclerc, pour les départements GEA et Carrières sociales Animation Sociale et Socioculturelle.

À bientôt !

3 r Clos Courtel, 35700 Rennes 3 r Clos Courtel Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35576 Ille-et-Vilaine