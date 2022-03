Journée Portes Ouvertes 2022 du Robillard Le Robillard Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Samedi 12 mars : Journée Portes Ouvertes 2022 du Robillard ! La Journée Portes Ouvertes 2022 de l’établissement public agricole Le Robillard aura lieu le samedi 12 mars de 9h00 à 17h00 (tous publics). Au cours de cette journée, venez découvrir notre établissement et rencontrer nos équipes pédagogiques en présentiel pour vous renseigner sur l’ensemble de nos formations et obtenir des réponses à vos questions. Possibilité de prendre rendez-vous à l’avance. Renseignements et réservations : 02 31 42 61 10 Adresse : Le Robillard – Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge Pour plus d’information : [https://www.le-robillard.fr/jpo2022/](https://www.le-robillard.fr/jpo2022/) Venez découvrir notre établissement et rencontrer nos équipes pédagogiques en présentiel pour vous renseigner sur l’ensemble de nos formations et obtenir des réponses à vos questions. Le Robillard Le Robillard – Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge L’Oudon Calvados

