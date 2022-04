JOURNÉE PORTES OUVERTES

JOURNÉE PORTES OUVERTES, 5 mai 2022, . JOURNÉE PORTES OUVERTES

2022-05-05 09:30:00 – 2022-05-05 17:00:00 Le Relais Culturel est heureux de vous accueillir dans la Maison d’Escoublac où vous découvrirez grâce à des démonstrations, ses ateliers : patchwork, cartonnage, créations manuelles, jeux de société traditionnels ou nouveaux…

Les réalisations des derniers ouvrages seront présentées par les animateurs.

Le programme des festivités estivales sera dévoilé. Entrée libre Le Relais Culturel est heureux de vous accueillir dans la Maison d’Escoublac où vous découvrirez grâce à des démonstrations, ses ateliers : patchwork, cartonnage, créations manuelles, jeux de société traditionnels ou nouveaux…

Les réalisations des derniers ouvrages seront présentées par les animateurs.

Le programme des festivités estivales sera dévoilé. Entrée libre dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville