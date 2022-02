Journée Portes Ouvertes – 19 mars 2022 – Campus d’Orléans CEFIM – Campus Orléans, 19 mars 2022, Orléans.

Journée Portes Ouvertes – 19 mars 2022 – Campus d’Orléans

CEFIM – Campus Orléans, le samedi 19 mars à 10:00

Vous faites quoi ces prochaines années ? Les métiers du numérique, c’est plus de 200 000 emplois vacants d’ici 2025. Venez nous rencontrer. Nous parlerons des métiers, des opportunités d’emplois, des formations et des financements et bien sûr de l’apprentissage et de l’hybride, les 2 grandes nouveautés de l’école cette année ! Vous aurez en plus l’occasion de rencontrer des étudiants et des diplômés. CEFIM vous propose plus une quinzaine de formations de bac à bac+5 dans 3 filières : web et développement, infrastructures et cybersécurité, webmarketing et communication digitale. Nos formations sont accessibles aux personnes en reconversion professionnelle, en réorientation scolaire ou en recherche d’emploi. Vous pouvez aussi découvrir nos formations avec nos [webinaires mensuels](https://www.cefim.eu/blog/vie-du-campus/les-petits-dejeuners-dinformations/).

Venez découvrir le campus d’Orléans et nos filières de formations aux métiers du numérique.

CEFIM – Campus Orléans 122, rue du Faubourg-Bannier 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:00:00