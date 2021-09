Paris Studios HBS geode Paris Journée portes ouverte Taiko 2021 Studios HBS geode Paris Catégorie d’évènement: Paris

RDV le 12 septembre pour partager les vibrations du Taiko. ———————————————————- ### Nous vous invitons à cette belle journée de découverte du Taiko au travers d’ateliers et de rencontres. * **Quand :** Le dimanche 12 septembre 2020. * **Horaires :** de 14 à 18h. * **Quoi :** Ateliers de 45 min environ + rencontrer les élèves et le professeur. * **Accès :** Libre, gratuit et sans réservation. * **Adresse :** Studios HBS Geode, 25 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris (passage indiquant “boucherie Claude”). Métro/Tram Porte de la Villette. **Pour l’année scolaire, les cours et stages reviennent près de Bastille** aux Studios Campus, 12 bis rue Froment, 75011 Paris (Métro Breguet-Sabin, Chemin-Vert, Voltaire, Bastille).

