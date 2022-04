Journée porte ouverte Tiers-Lieu Amassa Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Journée porte ouverte Tiers-Lieu Amassa Lourdes, 16 avril 2022, Lourdes. Journée porte ouverte Tiers-Lieu Amassa LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes

2022-04-16 – 2022-04-16 LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin

Lourdes Hautes-Pyrénées Le Tiers-Lieu Amassa ouvre ses portes le samedi 16 avril 2022 ! Au programme de cette journée : > à la Salle d’activités

– 10h Yoga et Sophrologie spécial Parentalité avec Anne-Laure et Virginie ;

– 11h30 Yoga sur chaise avec Virginie ;

– 14h Découverte de l’aquarelle avec Cerise ;

– 15h Yoga du rire avec Fabienne. > à l’espace Co-Working

– 10h Démo imprimante 3D avec Théo ;

– 11h30 atelier cosmétique naturel avec Lilie ;

– 14h Atelier kiffe ton cycle mère/fille avec Isabelle Rondi ;

– 15h Famille Zéro Déchets avec Isabelle Rondi. > à l’espace Convivialité

– toute la journée : jeux de société, tricot, animation musicale avec Sam, dégustation d’un café Joyeux ;

– 16h La Chasse aux œufs de Pâques avec la Confiserie des Gaves. Renseignements et inscriptions auprès des intervenants :

– Anne-Laure : 06 26 65 22 44

– Cerise : gerezikolore@gmail.com

– Fabienne : 06 09 08 98 51

– Lilie : 07 77 46 90 53

– Isabelle : 06 29 07 35 69

– Théo : 06 75 42 16 70

– Virginie : 06 95 93 07 09 contact@amassa.org +33 9 75 58 44 93 LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Ville Lourdes lieuville LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Journée porte ouverte Tiers-Lieu Amassa Lourdes 2022-04-16 was last modified: by Journée porte ouverte Tiers-Lieu Amassa Lourdes Lourdes 16 avril 2022 Hautes-Pyrénées Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées