Journée porte ouverte pour « L’âne qui vole » Les Cabannes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Les Cabannes. Journée porte ouverte pour « L’âne qui vole » 2021-07-03 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-03 17:00:00 17:00:00

Les Cabannes Tarn Les Cabannes Retrouvez-nous sur le Jardin du Barry à Cordes sur Ciel et venez découvrir l’aisnerie de « L’âne qui vole » ! Rencontre avec nos 6 ânes, tours d’initiation et jeux pour les enfants. Après 17h, restez avec nous pour un apéro partagé en plein air sur le site. benjamin.follain@hotmail.fr +33 6 17 96 02 91 http://lanequivole.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-14 par

