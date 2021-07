Marions Marions Gironde, Marions Journée porte ouverte – Ô Temps des Abeilles Marions Marions Catégories d’évènement: Gironde

Marions

Journée porte ouverte – Ô Temps des Abeilles Marions, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Marions. Journée porte ouverte – Ô Temps des Abeilles 2021-07-24 15:00:00 – 2021-07-24

Marions Gironde Marions Pour le 1er anniversaire de votre magasin, nous vous proposons une journée portes ouvertes avec petit-déjeuner offert et visite du rucher gratuite sous un tunnel sécurisés. Pour le 1er anniversaire de votre magasin, nous vous proposons une journée portes ouvertes avec petit-déjeuner offert et visite du rucher gratuite sous un tunnel sécurisés. +33 6 71 66 18 80 Pour le 1er anniversaire de votre magasin, nous vous proposons une journée portes ouvertes avec petit-déjeuner offert et visite du rucher gratuite sous un tunnel sécurisés. Ô Temps des Abeilles dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Marions Étiquettes évènement : Autres Lieu Marions Adresse Ville Marions lieuville 44.39392#-0.07793