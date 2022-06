Journée porte ouverte – Les melons de Cazères Cazères-sur-l’Adour, 17 juillet 2022, Cazères-sur-l'Adour.

Journée porte ouverte – Les melons de Cazères

111 Rue du Pont de Fer Cazères-sur-l’Adour Landes

2022-07-17 09:00:00 – 2022-07-17

Cazères-sur-l'Adour

Landes

Cazères-sur-l’Adour

Découverte d’une exploitation maraîchère produisant des melons et légumes de saison.

9h : accueil et petit déjeuner offert

10h : visite de la meloneraie, serres et intervention d’un technicien maraîchage

12h : apéritif offert. Repas (couscous maison) 5€ et gratuit -12ans. Animation musicale par La Mayoral

14h30 : animations diverses pour petits et grands.

Toute la journée, marché de producteurs (melons, miel, légumes et viandes)

les melons de cazères

Cazères-sur-l’Adour

