JOURNÉE PORTE OUVERTE DU MOULIN NEUF Vigneux-de-Bretagne, 13 juin 2021

JOURNÉE PORTE OUVERTE DU MOULIN NEUF 2021-06-13 11:00:00 – 2021-06-13 18:00:00

Vigneux-de-Bretagne 44360 Vigneux-de-Bretagne

L’écomusée rural du Pays Nantais ouvre gratuitement les portes du site du Moulin Neuf et offre au visiteurs 3 siècles de l’histoire de la meunerie. C’est dans une ambiance festive qu’il organise des visites guidées du moulin (1702) reconstruit, en fonctionnement, et de la minoterie artisanale qui écrasait encore du grain en 1996.

Vous pourrez découvrir le blé noir et sa transformation du grain à la farine avec les meules de pierre.

Restauration et produits à emporter (galettes, crêpes, farine de blé noir).

Cette journée a pour objectif de faire découvrir et sensibiliser un large public au patrimoine régional.

ecomuseerural.vigneux@sfr.fr +33 2 40 57 14 51 http://www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net/

