Journée porte ouverte des constructeurs de chars Parthenay

Parthenay

Journée porte ouverte des constructeurs de chars Parthenay, 9 avril 2022, Parthenay. Journée porte ouverte des constructeurs de chars Rue du Président Salvador Allende Espace Jean Claude Proux Parthenay

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 17:00:00 Rue du Président Salvador Allende Espace Jean Claude Proux

Parthenay Deux-Sèvres Invitation du public à venir voir de près la construction des chars qui défilent aux fêtes de Pentecôte à Parthenay et à s’entretenir avec les bénévoles constructeurs “artistes de l’éphémère”. Buvette sur place.

Repas du soir (sur réservation), choucroute, fromage, dessert : 15 €.

Rue du Président Salvador Allende Espace Jean Claude Proux Parthenay

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

