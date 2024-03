Journée Porte Ouverte Découverte Lycée Agricole Edgard Pisani Naves, lundi 8 avril 2024.

Journée Porte Ouverte Découverte Rencontre et présentation de la formation DEAES formation DEAES(Diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social),auprès de futurs candidats et structures Médico-Sociales Lundi 8 avril, 14h00 Lycée Agricole Edgard Pisani

Travailler auprès d’enfants, d’adolescents,d’adultes,en situation de handicap de personnes âgées, en structures spécialisées, en inclusion scolaire, à domicile.. Donnez du sens à votre vie en travaillant dans les relations humaines. Venez découvrir la formation DEAES(Accompagnant Educatif et Social), au CFPPA de Naves, lors d’une après-midi Porte Ouverte, découverte de la formation et ses nombreuses thématiques, présentation du Pôle technique avec démonstration de gestes et postures. Rencontre entre futurs candidats et acteurs du médico-socials.

Lycée Agricole Edgard Pisani 19460 Naves Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Accompagnement social psychologique de proximité dans la vie quotidienne de loisirs personnes vulnérables capacités relationnelles d’écoute d’empathie

Accompagnement dans la vie quotidienne