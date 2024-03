« Journée porte ouverte alternance » les métiers du Tourisme et de Hôtellerie. Samedi 23 mars 2024 à L’AFPA Créteil AFPA Créteil, samedi 23 mars 2024.

« Journée porte ouverte alternance » les métiers du Tourisme et de Hôtellerie. Samedi 23 mars 2024 à L’AFPA Créteil L’AFPA de Créteil, centre de formation vous ouvre ses portes le samedi 23 mars 2024 de 9h à 12h30 .l’AFPA de Créteil vous accueil et vous présente ses formations en Tourisme et Hôtellerie. Samedi 23 mars, 09h00 AFPA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Information sur nos formations en alternances ou conventionnées sur les métiers du tourisme et de l’hôtellerie. Rencontre avec nos formateurs métier, nos chargés de recrutement et visite de nos plateaux techniques.

Nos Titres Professionnels secteur tourisme et hotellerie :

TP « Conseiller Vendeur en Voyages »

TP Chargé d’Accueil Tourisme et Loisirs

TP Gouvernant(e) en Hôtellerie

TP Receptionniste en Hôtellerie

TP Employé d’Etage en Hotellerie

Plus d’information et prepareration de votre visite sur :

https://www.afpa.fr/

AFPA 9 rue Marc Seguin, 94000 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France