Journée Porte Ouverte Afpa en Nouvelle Aquitaine Afpa, 16 septembre 2021, Pessac.

Journée Porte Ouverte Afpa en Nouvelle Aquitaine

Afpa, le jeudi 16 septembre à 09:00

Nos centres de Agen, Angoulême, Bayonne, Bègles, Brive, Caudéran, Chatellerault, Guéret, Le Vigeant, Limoges (Romanet et babylone), Mont-de-Marsan, Niort, Pau, Périgueux, Pessac, Rochefort se feront un plaisir de vous accueillir et vous permettre de venir visiter les plateaux techniques, découvrir nos formations et rencontrer les formateurs et leurs stagiaires. Vous avez un projet de reconversion professionnelle ou de développement de compétences ? N’hésitez pas à nous rendre visite, nos équipes sauront vous accompagner et vous conseiller comme il se doit ! Pour en savoir plus : -Salariés en reconversion : [https://www.afpa.fr/particulier/avant-votre-formation-etre-conseille/journee-portes-ouvertes-du-16-septembre-une-journee-pour-reinventer-votre-vie-professionnelle](https://www.afpa.fr/particulier/avant-votre-formation-etre-conseille/journee-portes-ouvertes-du-16-septembre-une-journee-pour-reinventer-votre-vie-professionnelle) -Demandeurs d’emplois : [https://www.afpa.fr/particulier/avant-votre-formation-etre-conseille/journee-portes-ouvertes-du-16-septembre-une-journee-pour-trouver-un-nouvel-emploi](https://www.afpa.fr/particulier/avant-votre-formation-etre-conseille/journee-portes-ouvertes-du-16-septembre-une-journee-pour-trouver-un-nouvel-emploi) Vous avez un projet d’alternance pour la rentrée prochaine où êtes en décrochage scolaire et voulez vous reprendre en main ? Nos équipes se feront également un plaisir de vous présenter les différents dispositifs de l’Afpa qui peuvent vous venir en aide ! Pour en savoir plus : [https://www.afpa.fr/particulier/avant-votre-formation-etre-conseille/journee-portes-ouvertes-du-16-septembre-une-journee-pour-demarrer-votre-vie-pro](https://www.afpa.fr/particulier/avant-votre-formation-etre-conseille/journee-portes-ouvertes-du-16-septembre-une-journee-pour-demarrer-votre-vie-pro) Enfin, nos intervenants sauront parfaitement vous épauler et vous conseiller comme il se doit mais aussi répondre à toutes vos questions concernant le financement, l’accès à la formation, les débouchés etc…. L’Afpa Nouvelle-Aquitaine espère vous voir très nombreux à cet événement qui, nous l’espérons, sera une réussite grâce à vous !

Entrée libre

L’Afpa Nouvelle-Aquitaine vous invite à votre Journée Portes Ouvertes qui se déroulera le 16 Septembre 2021 prochain dans tous les centres de la région !

Afpa 94 Av. de Canéjan, 33600 Pessac Pessac Arago-La Chataigneraie Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T17:00:00