Journée porte-ouverte à la ferme expérimentale de Thorigné Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou Thorigne-d’anjou, jeudi 16 mai 2024.

Journée porte-ouverte à la ferme expérimentale de Thorigné Le 16 mai 2024, la Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou vous ouvre ses portes pour une journée de visite, d’échanges et de restitution de ses travaux de recherche des 5 dernières années. Jeudi 16 mai, 09h00 Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou Repas du soir sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T09:00:00+02:00 – 2024-05-16T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T09:00:00+02:00 – 2024-05-16T22:00:00+02:00

Une journée rythmée par des ateliers techniques et des conférences, afin d’apporter des résultats approuvés et mener une réflexion constructive pour un élevage acteur de la transition face au défi climatique.

La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou se consacre, depuis sa création en 1998, au développement de l’agriculture biologique par l’évolution d’un système de polyculture-élevage bovins viande selon un prototype cohérent, viable et transposable.

16 ateliers techniques et 8 conférences

Au programme de la journée porte-ouverte, 16 ateliers techniques et 8 conférences autour de l’adaptation au changement climatique, la réduction de l’empreinte environnementale et énergétique, la production plus sobre d’une viande de qualité dans un système durable.

10 h 00 ► Implanter des prairies sous couvert: suite et fin !

12 années d’essais analytiques conduits à Thorigné avce Stéphanie GUIBERT & Bertrand DAVEAU

11 h 00 ►Conduites économes des vaches allaitantes en hiver

De nombreux enseignements grâce à l’étude de 24 lots de vaches avec Julien FORTIN & une surprise !

12 h 00 ► Maximiser les légumineuses dans une rotation en grandes cultures bio: potentiels et limites ?

Synthèse de 12 années d’essai sans interactions cultures et élevage avec Alois ARTAUX & Lola SEREE

14 h 00 ►Le croisement, un levier pour produire de la viande adaptée aux enjeux de demain

Analyse de 13 génisses et 14 boeufs pour envisager un nouveau modèle animal avec Bertrand DAVEAU & Julien FORTIN

15 h 00 ► Quelles prairies dans un contexte d'évolution climatique ?

Parce qu’aucune année ne se ressemble et que dans tous les cas les T°C augmentent avec Pierre BRUNEAU & Patrice PIERRE

16 h 00 ► Résilient, rentable et renouvelable: l'élevage bovin viande en 2030

Une analyse prospective avec des données nationales … avec Christophe GROSBOIS & Olivier DUPIRE

17 h 00 ► Vers un élevage acteur de la transition face aux enjeux climatiques

L’équipe de la ferme de Thorigné d’Anjou

18 h 30 – 20 h 00 ► Energie, climat et élevage: quelles perspectives pour les éleveurs de demain

Infos pratiques :

Cette journée est gratuite et ouverte à tous.

Parking à l’entrée de la ferme, food-truck et espace pique-nique sur place.

L’équipe de la ferme vous invite le soir à un repas convivial sur site.

Ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou La Garenne de la Cheminée, Thorigne-d'anjou Thorigne-d'anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 95 35 72 https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2836062

®CAPDL