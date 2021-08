La Chapelle-d'Armentières Ferm'entières La Chapelle-d'Armentières, Nord Journée Porte Ouverte à Ferm’entières7² Ferm’entières La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Ferm’entières, le samedi 4 septembre à 10:00

nous vous ouvrons nos portes pour échanger, déguster et partager sur notre savoir-faire ! Au programme ce jour là : pressage de pomme, mini ferme, jeux pour les enfants, visite des serres BIO, fabrication de crème glacée et petite restauration !

entrée libre

Venez rencontrer les producteurs de Ferm’entières ! Ferm’entières 59930 la chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00

