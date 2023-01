Journée polynésienne Penmarch, 10 juin 2023, Penmarch .

Journée polynésienne

Salle Cap Caval avenue de Skibbereen Penmarch Finistère avenue de Skibbereen Salle Cap Caval

2023-06-10 10:00:00 – 2023-06-10 23:50:00

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval

Penmarch

Finistère

– 10 h à 23 h : Villages d’artisans en accès libre : Monoï, paréos, bijoux, accessoires, vêtements, fleurs, poteries, ukulélés, objets tressés, rhums arrangés, masseuse et tatoueur. Bar et restauration

– 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h : Ateliers de tressage de végétaux (poisson le matin et éventail l’après-midi) – Ateliers 4 à 6€

– 15h à 16 h : Initiation Ori Fitness (gratuit)

– 19h 00 : Accueil par les musiciens

– A partir de 20 h 30 : Spectacle de Tipani Tahiti (ensemble de 42 danseurs et danseuses) qui auront le plaisir de vous retrouver et de partager leur travail et la culture polynésienne

(Réservation recommandée pour le spectacle)

tipanitahiti@yahoo.fr

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch

dernière mise à jour : 2023-01-25 par