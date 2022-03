Journée polynésienne Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Journée polynésienne avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 23:50:00 avenue de Skibbereen Salle Cap Caval

Penmarch Finistère Stands polynésiens, tatoueur, bar et restauration.

11h – atelier de tressage végétaux (4€), 15h – initiation Ori Fitness (gratuit) tipanitahiti@yahoo.fr Stands polynésiens, tatoueur, bar et restauration.

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch

