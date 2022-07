JOURNEE PLEINS POUMONS Chauvoncourt Chauvoncourt Catégories d’évènement: Chauvoncourt

Meuse

JOURNEE PLEINS POUMONS Chauvoncourt, 18 septembre 2022, Chauvoncourt. JOURNEE PLEINS POUMONS

Terrain de la fête Chauvoncourt Meuse OT COEUR DE LORRAINE

2022-09-18 08:00:00 08:00:00 – 2022-09-18 14:00:00 14:00:00 Chauvoncourt

Meuse Chauvoncourt 30e édition organisée par l’AFL de Chauvoncourt.

Marche, marche nordique, courses, VTT. Restauration et buvette.

Inscriptions du Chauvon’trail obligatoire sur protimining.fr.

Renseignement : Pascal Martin au 06 07 66 53 82. +33 6 07 66 53 82 https://protiming.fr/Runnings/detail/6320 Chauvoncourt

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Chauvoncourt, Meuse Autres Lieu Chauvoncourt Adresse Terrain de la fête Chauvoncourt Meuse OT COEUR DE LORRAINE Ville Chauvoncourt lieuville Chauvoncourt Departement Meuse

Chauvoncourt Chauvoncourt Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauvoncourt/

JOURNEE PLEINS POUMONS Chauvoncourt 2022-09-18 was last modified: by JOURNEE PLEINS POUMONS Chauvoncourt Chauvoncourt 18 septembre 2022 Terrain de la fête Chauvoncourt Meuse OT COEUR DE LORRAINE

Chauvoncourt Meuse