Chauvoncourt Meuse Chauvoncourt 30e édition organisée par l’AFL de Chauvoncourt. Marche 10 km: départ 9h. Populaire de 6,9km : départ à 9h40 et course des As de 13,7 km : départ à 10h. Buvette et restauration. Respect des règles sanitaires obligatoire. Inscriptions : protiming.fr https://protiming.fr/Runnings/detail/5693 Sitlor dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT COEUR DE LORRAINE

