JOURNEE PLANTES SAUVAGES

2022-04-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 15:00:00 15:00:00 Florence Faure-Brac et l’association BioEnsemble vous propose une journée de découverte des plantes sauvages.

Au programme :

– 10h-12h : cueillette

– 12h-13h : repas tiré du sac (prévoir son pique-nique).

– 13h-15h : préparation et cuisine de la cueillette du matin.

