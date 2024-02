Journée Plantes et Fermentation Café Boissec Larbey, samedi 1 juin 2024.

Journée Plantes et Fermentation Café Boissec Larbey Landes

Partez à la découverte des plantes sauvages et de la fermentation avec Noémie de l’assiette vivante pour une journée ateliers découverte. C’est l’occasion de prendre le temps d’observer la nature, de partager, d’apprendre pour être autonome.

Au programme de cette journée

9h30 13h découverte et cueillette des plantes sauvages suivi de la préparation d’un apéritif sauvage à base d’amuse bouche à déguster ensemble. Prévoir un repas partagé pour la suite du repas ou un dessert.

15h 17h30 atelier légumes et plantes sauvages fermentées vous apprendrez les techniques de lactofermentation, une façon de conserver sans énergie et un moyen de décupler les valeurs nutritionnelles de vos légumes. Les bocaux et les légumes ne sont pas fournis.

Les 2 ateliers sont indépendants mais complémentaires. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:30:00

fin : 2024-06-01 17:30:00

Café Boissec 303 route de l’église

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine boissec@sacdebilles.fr

L’événement Journée Plantes et Fermentation Larbey a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Terres de Chalosse