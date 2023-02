Journée plante et chevaux Lieu-dit Larroque Lendou-en-Quercy Lendou-en-Quercy Catégories d’Évènement: Lendou-en-Quercy

2023-05-27 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-27 17:00:00 17:00:00

Lot Lendou-en-Quercy 60 EUR Lieu : Ferme équestre CavaLendou Programme de cette belle journée : 9h à 12h : Balade à cheval commentée et cueillette des plantes

Midi : Pique nique partagé

14h à 17h : Distillation et animation autour des plantes et de leurs usages (humains et équidés) Deux intervenantes : Annelise (Paysanne Herboriste) et Elsa (Guide randonnée équestre) Inscription : par email à cavalendou@gmail.com Niveaux équestre requis : tout niveau Balade à cheval et cueillette en pleine nature… ©pixabay

