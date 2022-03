Journée plantation de pins Taller, 15 mai 2022, Taller.

Journée plantation de pins Taller

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Taller Landes Taller

Journée consacrée à la forêt.

à partir de 10 h accueil du public au lieu-dit Bellegarde, explication sur la vie du pin et son évolution et sur l’importance de la lutte contre les feux de forêt dans les Landes. Le midi pot offert par la municipalité et pique nique sur place possible. Après-midi plantation des pins.

+33 5 58 89 41 05

© CLNT

Taller

dernière mise à jour : 2022-03-03 par