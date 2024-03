Journée « Pizza au four à bois » au Moulin du Travers Gourdon-Murat, dimanche 4 août 2024.

Journée « Pizza au four à bois » au Moulin du Travers Gourdon-Murat Corrèze

Cette journée pizzas cuites au four à bois vous permet de déguster au choix sur réservation 3 sortes de pizza :

la Léonard base crème, pommes de terre, oignons, lardons et reblochon

La René base tomate, ratatouille maison, mozzarella

La Félix base tomate, champignon, jambon et emmental

Les commandes sont à passer jusqu’au jeudi 01 Août au 06 88 92 73 46 et seront à retirer à partir de 12h00 le 04 août.

Buvette sur place, possibilité de pique-niquer sur le site en respectant les lieux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 12:30:00

fin : 2024-08-04

Le Moulin du travers

Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lemoulindutravers@gmail.com

L’événement Journée « Pizza au four à bois » au Moulin du Travers Gourdon-Murat a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze