Journée Ping Pong au Jeu de Paume Jeu de Paume Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Journée Ping Pong au Jeu de Paume Jeu de Paume, 3 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 03 avril 2022

de 13h00 à 18h00

gratuit

Visites contées, séances ciné, ateliers et plein d’autres activités à partager en famille dans le cadre du festival Morgana au Jeu de Paume le dimanche 3 avril ! Une après-midi toute entière où les enfants sont rois ! En écho au festival du Jeu de Paume « Fata Morgana », le Jeu de Paume invite les enfants et les familles le dimanche 3 avril à découvrir toute la palette des activités PING-PONG du Jeu de Paume dédiées aux enfants de 3 à 11 ans. AU PROGRAMME Atelier de création :

Activité en continu de 13h30 à 17h30 Visite contée :

13h30 • 15h • 16h30 Séances cinéma :

14h • 15h30 • 17h Visite surprise :

14h30 • 16h • 17h30 Prêt de kit ludique pour visiter l’exposition Jeu de Paume 1, place de la Concorde Paris 75001 Contact : https://jeudepaume.org/evenement/journee-ping-pong/ Enfants

Date complète :

2022-04-03T13:00:00+01:00_2022-04-03T18:00:00+01:00

©Emilie Chaix/Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jeu de Paume Adresse 1, place de la Concorde Ville Paris lieuville Jeu de Paume Paris Departement Paris

Jeu de Paume Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Journée Ping Pong au Jeu de Paume Jeu de Paume 2022-04-03 was last modified: by Journée Ping Pong au Jeu de Paume Jeu de Paume Jeu de Paume 3 avril 2022 Jeu de Paume Paris Paris

Paris Paris