2022-05-22 09:30:00 – 2022-07-03 16:30:00

Le Hohwald Bas-Rhin Le Hohwald EUR Journée de bien être adaptée à tous :

Accueil (café, thé..)

Pilates

Pause

Yoga stretch

Détente à l’extérieur avant le repas (petite balade)

Repas du midi

Relaxation avec les bols Tibétains

Retour sur la journée Journée de bien être +33 3 88 08 35 95 Journée de bien être adaptée à tous :

