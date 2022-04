Journée piétonne – Le printemps dans la rue Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans Doubs L’association ACC’OR organise “Le Samedi dans la rue” en partenariat avec l’Association “Au Marché d’Ornans” et le soutien de la Municipalité. Marché aux plantes, marché de producteurs, repas au coeur de ville, promenade en calèche, animations commerciales et musiques. +33 3 81 62 27 87 https://www.commerces-ornanslouelison.com/ L’association ACC’OR organise “Le Samedi dans la rue” en partenariat avec l’Association “Au Marché d’Ornans” et le soutien de la Municipalité. Marché aux plantes, marché de producteurs, repas au coeur de ville, promenade en calèche, animations commerciales et musiques. rue Pierre Vernier Centre ville Ornans

