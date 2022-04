Journée photos à vélo : grande chasse au trésor #4 Caen, 28 août 2022, Caen.

Journée photos à vélo : grande chasse au trésor #4 Parc de la Fossette Boulevard du Maréchal Juin Caen

2022-08-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-28 17:30:00 17:30:00 Parc de la Fossette Boulevard du Maréchal Juin

Caen Calvados

Dans la peau d’un photo reporter !

Circuit en groupe avec “pauses photos” sur des thèmes donnés sur place.

Repas partagé le midi et à mi-parcours.

10 groupes de reporters à vélo de 2 à 3 personnes.

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Événement co-organisé avec la photographe professionnelle Florence Grall du Studio 101Au programme9h : accueil café gourmandisesde 9h30 à 12h : première partie du circuit avec épreuves photosde 12h à 13h : repas partagé dans un endroit bucolique de 13h à 13h30 : temps calme et remise des photos sélectionnéesde 13h30 à 16h : deuxième partie du circuit avec épreuves photosentre 16h et 16h30 : retour au parc de la Fossettegoûter, photo de groupe, jeux et palmarès du jury

Pensez à apporter votre pique-nique, encas énergétiques et eau pour la journée

Rdv à 9h au Parc de la Fossette (boulevard du Maréchal Juin, à côté du Tennis Club de Caen)Pédaler en sécuritéEntretien du vélo : pneus, éclairages avant/arrière, freins, sonnetteCasque et gilet obligatoires pour les moins de 12 ans et fortement conseillés pour les adultesGilet réfléchissant obligatoire de nuit, en cas de faible visibilité et hors agglomérationPour les balades nocturnes, se munir d’une lampe frontalePrévoir des vêtements adaptés et de l’eau

