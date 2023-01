Journée Philosophie du Yoga Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Philosophie du Yoga par Laura de Green Mood

Le dimanche 05 février 2023 de 10h à 17h à la MJC de Wingen-sur-Moder Au programme: Les 5 principes du Yoga Intégral, et comment entamer/approfondir une pratique personnelle

Raja Yoga: Yamas , Niyamas, et les 4 voies du Yoga Vedanta, comment vivre dans la joie grâce à la pensée positive « J’aurai à cœur de vous partager ces principes ancestraux afin que nous puissions les infuser dans nos vies, mais aussi de vous guider dans des pratiques corporelles (yoga postural, méditation, relaxation, chant, bain sonore) afin que nous puissions expérimenter, et incarner ces notions dans le corps pour une journée hors du temps. La théorie et la pratique seront l’essence de de ma transmission.



Nous partagerons un temps convivial pour la pause déjeuner, où chacun sera libre d’amener un petit repas. Je m’occuperai de ramener une boisson chaude (ayurvédique) et des petits gâteaux pour le dessert. Des temps seront également prévus afin que nous puissions échanger, et répondre à d’éventuelles questions. Vous repartirez chacun avec un petit manuel regroupant les notions que nous aborderons.



Toute personne pour qui ce thème résonne est la bienvenue, qu’elle ait déjà pratiqué ou non le Yoga postural. » Tarif: 35 euros

Matériel:

-une tenue confortable,

-une petite couverture,

-un coussin,

repas tiré du sac

Informations et réservations: laura.greenmoon@gmail.com Wingen-sur-Moder

