Journée Petite Enfance Viens, je t’emmène Salle Saint-Clair Port-Sainte-Marie, samedi 23 mars 2024.

Le Relais Petite Enfance organise la journée de la petite enfance, à la salle St-Clair de Port-Sainte-Marie. Au programme

La maison surdimensionnée et sa chasse aux dangers de 10h à 17h

Le mur digital pour jouer en famille de 14h à 17h

Les pompiers manoeuvres et gestes de 1ers secours

Des ateliers de motricité, lecture, transvasement de 10h à 18h

Un café pour parler des enfants de 13h30 à 14h30

Restauration et buvette Ouvert à tous .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Salle Saint-Clair Avenue Henri Barbusse

Port-Sainte-Marie 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rpe@ccconfluent.fr

