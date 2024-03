Journée petite enfance Pole parentalité Limoges, samedi 16 mars 2024.

Journée petite enfance Découverte » Journée des émotions » Samedi 16 mars, 10h00, 14h00 Pole parentalité Entrée libre, gratuit, sans inscription, enfant accompagné d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Journée Petite Enfance

Sur le thème des émotions, le centre social municipal de La Bastide ouvre les portes du Lieu Accueil Enfants Parents- Graine de Familles pour les enfants (jusqu’à 5 ans) accompagnés de leurs parents, grands parents ou adulte proche.

Tout au long de cette journée, des animations et des stands permettent aux familles de prendre contact avec les professionnels de la petite enfance: crèche municipale de La Bastide, PMI, CPAM ( 10h à 12h) , bibliothèque de de La Bastide.

L’occasion aussi d’initier les enfants:

– au baby yoga animé par la crèche de La Bastide de 10h à 12h

– à la lecture avec la BFM de La Bastide

– de l’eveil à la danse avec Martha Ribière de 10h à 12h

– de l’éveil musical avec la crèche de La Bastide de 14h à16h

– du chant en famille avec Eve Christophe et Thomas Costille – chant prénatal et bébé parent de 10h à 12h, chant familial de 14h à16h

– des activités : réalisation de doudou (centre social municipal de La Bastide) et créations manuelles avec le Secours Populaire.

Le Secours Populaire tiendra un stand de vente de jouets et du matériel de puériculture( 0/3 ans)

Clôture de la journée avec le spectacle « Oh ma Belette! » par Sandrine Canou à 16h et du goûter offert par la Banque Alimentaire

Pole parentalité 5 rue Braque- 87000 Limoges

