Matour Matour Matour, Saône-et-Loire Journée Petite Enfance Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Journée Petite Enfance Matour, 23 octobre 2021, Matour. Journée Petite Enfance 2021-10-23 – 2021-10-23

Matour Saône-et-Loire Matour EUR Journée petite enfance : massage bébé, portage en écharpe, temps d’échange autour de la naissance (alimentation, sommeil,…), espace de jeux et ateliers pour les tout-petits et autres activités. En partenariat avec le Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes. contact@villagesolidaires.fr https://www.scmb71.com/villages-solidaires Journée petite enfance : massage bébé, portage en écharpe, temps d’échange autour de la naissance (alimentation, sommeil,…), espace de jeux et ateliers pour les tout-petits et autres activités. En partenariat avec le Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Matour, Saône-et-Loire Autres Lieu Matour Adresse Ville Matour lieuville 46.30695#4.48219