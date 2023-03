Journée Petite Enfance à Figeac CIAS Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Journée Petite Enfance à Figeac CIAS, 15 avril 2023, Figeac . Journée Petite Enfance à Figeac 8, place Vival CIAS Figeac Lot CIAS 8, place Vival

2023-04-15 10:00:00 – 2023-04-15 13:00:00

CIAS 8, place Vival

Figeac

Lot Samedi 15 avril 2023 Matinée d’animations de 10h à 13h

Déambulation sur échasses

Ballons sculptés

Espace Photos

Atelier Peinture Magique

Atelier Argile

Atelier Plantations

Atelier Pâtisserie

Atelier d’éveil musical & instrumental

Espace Maquillage

Espace Snoezelen

Espace Jeux

Intervention de la Gendarmerie

Prévention et sécurité de l’enfant en voiture Temps d’animations proposés aux familles avec enfants dans le cadre de la semaine petite enfance dont c’est la 10eme édition nationale cette année.

Déambulation sur échasses, ballons sculptés, magie, espace photos, atelier de peinture magique, d’argile, de plantations, de pâtisserie, d éveil musical, de maquillage, de snoezelen et des jeux. Il y aura aussi une intervention de la gendarmerie sur la prévention et la sécurité de l enfant en voiture cia gf

CIAS 8, place Vival Figeac

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Figeac Lot CIAS 8, place Vival Ville Figeac Departement Lot Lieu Ville CIAS 8, place Vival Figeac

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac /

Journée Petite Enfance à Figeac CIAS 2023-04-15 was last modified: by Journée Petite Enfance à Figeac CIAS Figeac 15 avril 2023 8 CIAS Figeac Lot place Vival CIAS Figeac Lot

Figeac Lot