BODY PERCU ———- ### de 10h30 à 12h animé par Perrine Camus de Rennes * Tu apprendras à utiliser uniquement ton corps pour faire de la musique, avec des snaps, des clap ou encore des stomps, tu pourras résussir à faire un enchainement complet. Perrine saura te mettre à l’aise et t’apprendre le vocabulaire de base de la percussion corporelle, à découvrir absolument! DOUM DANCE ———- ### de 13H30 à 16H30 animé par Iro de l’association Afrique Rehem de Laval * L’expérience solide d’Iro, danseur et musicien d’Afrique, vient spécialement de Laval avec un programme spécial découverte de la doum dance….mais kesako? c’est simple, tu percutes de gros tambours aux résonnances graves avec deux batons….en faisant quelques mouvement du corps…alors…tu sautes le pas? DJEMBÉ —— ### de 17 à 20h animé par Patrice Effoudou de Rennes * Professeur réputé du bassin rennais, Patrice enseigne la batterie, le djembé, et le doum-doum. Ce stage te feras découvrir les frappe de base du djembé, et comprendre comment est composé un ryhtme africain…nh’ésite plus…..et viens découvrir ! (instruments fournis)

stages payants

