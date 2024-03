Journée pépinière spéciale Jardin en mouvement Belin-Béliet, dimanche 31 mars 2024.

Journée pépinière spéciale Jardin en mouvement Belin-Béliet Gironde

FERME DES BLEUETS

Les plantes qui stolonnent qui drageonnent et qui voyagent ; couvre-sol tout terrain ou grimpantes, ces plantes autonomes et rustiques sont à découvrir choisir et acheter à la pépinière de la ferme des Bleuets. Entrée libre. .

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine annie.montrichard@gmail.com

