Journée pépinière : Fleurs de printemps et jardin comestible. Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet

2022-04-16

2022-04-16 – 2022-04-16 Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet Gironde

Visite des jardins et vente sur place des plantes présentées dans les différents jardins.

Fleurs de printemps et jardin comestible.

+33 6 28 17 61 44

